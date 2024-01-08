Üye Girişi
Haberler

Trabzon'da bir iş yerinin bacasında çıkan yangın hasara neden oldu

Güncelleme:
Abone Ol

Trabzon'un Ortahisar ilçesindeki bir iş yerinin bacasında çıkan yangın hasara neden oldu. İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti ve yangın söndürüldü. Soğutma işlemleri tamamlandıktan sonra iş yerinin baca kısmında zarar tespit edildi.

Trabzon'un Ortahisar ilçesindeki bir iş yerinin bacasında çıkan yangın hasara neden oldu.

İlçeye bağlı Uzun Sokak'ta yer alan bir iş yerinin bacasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye gelen Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, alevlere müdahale etti.

Yaklaşık yarım saatlik çalışma sonucu söndürülen yangında, soğutma çalışmaları sırasında kentin en işlek caddesi Uzun Sokak dumanın etkisi altında kaldı.

Soğutma işlemleri tamamlanan yangında, iş yerinin baca kısmında zarar oluştu.

Kaynak: AA / Güncel

Ortahisar İtfaiye Trabzon İtfaiye Yaşam Güncel Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title