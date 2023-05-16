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Trabzon'da bir grup engelli genç temsili askerlik yaptı

Trabzon'da bir grup engelli genç temsili askerlik yaptı

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Trabzon Jandarma Komutanlığında temsili askerlik yapan engelliler, yemin ederek terhis oldu.

Trabzon Jandarma Komutanlığında temsili askerlik yapan engelliler, yemin ederek terhis oldu.

Trabzon Valiliği'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Vali İsmail Ustaoğlu'nun Kara Kuvvetleri Komutanlığınca engelli bireyler için 17. Piyade Komando Tugay Komutanlığı'nda organize edilen temsili askerlik yemin ve terhis törenine katıldığı belirtildi.

Ustaoğlu, askerlik görevini yapamamış gençlerin temsili askerlik ve yemin töreni sevincine ortak olduklarını vurgulayarak, "Bu cesur ve kahraman evlatlarımızın her birini tebrik ediyor, onlara sağlık ve başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA / Duygu Avunduk - Güncel

Trabzon Valiliği Jandarma Trabzon Güncel Haberler

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