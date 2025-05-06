Trabzon'da Bir Evde Yangın Çıktı: Maddi Hasar Oluştu
Trabzon'un Ortahisar ilçesinde bir apartmanın 4'üncü katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın sonucunda evde maddi hasar meydana geldi ancak olay sırasında kimse zarar görmedi.
Trabzon'un Ortahisar ilçesinde bir evde çıkan yangın hasara neden oldu.
2 Nolu Erdoğdu Mahallesi'nde bir apartmanın 4'üncü katındaki dairenin mutfağında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Dumanları fark edenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Kısa sürede büyüyen yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
Yangın sırasında kimsenin bulunmadığı evde maddi hasar oluştu.
Kaynak: AA / Duygu Avunduk - Güncel