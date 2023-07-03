Trabzon'da bir endüstriyel temizlik tesiste patlama meydana geldi

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde bulunan bir endüstriyel temizlik tesiste patlama meydana geldi. Patlamanın nedeni henüz belirlenemezken, olay yerine jandarma, sağlık ekipleri ve itfaiye sevk edildi. Jandarma ekipleri geniş güvenlik önlemleri aldı.

Trabzon'un Ortahisar ilçesindeki bir tesiste patlama meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, Çağlayan Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir endüstriyel temizlik tesisinde henüz belirlenemeyen nedenle patlama oldu.

Patlamanın ardından olay yerine jandarma, 112 Acil Sağlık ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Jandarma ekiplerince olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alındı.