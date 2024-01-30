Trabzon'da bıçaklı kavgada yaralanan 2 kişi tedavi altına alındı
Trabzon'un Ortahisar ilçesinde bir iş yerinin önünde park yeri nedeniyle tartışan bir grup arasındaki kavga bıçaklı saldırıya dönüştü. İki kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
Trabzon'da bıçaklı kavgada yaralanan 2 kişi, tedavi altına alındı.
Ortahisar ilçesi Hızırbey Mahallesi'nde bir iş yerinin önünde park yeri nedeniyle tartıştıkları iddia edilen bir grup arasındaki tartışma kavgaya dönüştü.
Kavgada İ.B'nin S.D.L'yi bacağından yaraladığı, C.B'nin ise elinden yaralandığı öğrenildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulansla kentteki çeşitli hastanelere kaldırılırken polis kavgaya karışan İ.B. ile 2 kişiyi gözaltına aldı.