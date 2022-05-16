Trabzon'da bıçaklı kavgada bir kişi ağır yaralandı - Haberler

Trabzon'da bıçaklı kavgada bir kişi ağır yaralandı
AA - Duygu Avunduk - Güncel
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Trabzon'un Ortahisar ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada bir kişi ağır yaralandı.
TRABZON (AA) - Trabzon'un Ortahisar ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada bir kişi ağır yaralandı.
Alınan bilgiye göre, ilçe merkezinde ismi öğrenilemeyen bir kişiyle B.D. arasında tartışma çıktı.
Kavgaya dönüşen olayda B.D, bıçakla ağır yaralandı.
Yaralanan B.D, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesine kaldırıldı.
Emniyet ekipleri, olayın ardından kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma yürütüyor.
AA / Duygu Avunduk - Güncel