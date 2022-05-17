Trabzon'da bıçaklı kavga: 1 ölü - Haberler

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Trabzon'da bıçaklı kavga: 1 ölü

Demirören Haber Ajansı - Fatih Turan - Güncel
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Trabzon'da bıçaklı kavga: 1 ölü

TRABZON'da Bayram Değirmenci (35), kavga ettiği Taner K. (33) tarafından bıçaklanarak ağır yaralanırken, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

TRABZON'da Bayram Değirmenci (35), kavga ettiği Taner K. (33) tarafından bıçaklanarak ağır yaralanırken, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Olay, dün akşam İskenderpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. İnşaatta çalışan Taner K. ile Bayram Değirmenci arasında, bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesiyle Taner K., Değirmenci'ye bıçakla saldırdı. Değirmenci, göğsüne aldığı bıçak darbesiyle kanlar içinde yere yığılırken, Taner K. de olay yerinden kaçtı. İhbarla gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ağır yaralı Değirmenci, kaldırıldığı Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'nde kurtarılamadı. Kaçan Taner K. de kısa sürede Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.


Demirören Haber Ajansı / Fatih Turan - Güncel

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