Trabzon'da Bıçak Tanıtım Parkı'nda Balyozlu Saldırı

Olay, sabah saatlerinde Sürmene ilçesindeki sahilde yer alan Bıçak Tanıtım Parkı'nda meydana geldi. Parka gelen E.C., bilinmeyen nedenle elindeki balyozla 'Sürmene' yazılı elektrikli tabela ve hediyelik eşya ürünlerinin sergilendiği vitrin camlarını balyozla kırdı. İhbarla olay yerine gelen polis ekipleri, şüpheliyi gözaltına aldı. Balyozlu saldırı, cep telefonu kamerasına da yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel