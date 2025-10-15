Trabzon'da Beyaz Baston Körler ve Güvenlik Günü Yürüyüşü

Trabzon'da Dünya Beyaz Baston Körler ve Güvenlik Günü dolayısıyla yürüyüş düzenlendi.

Avrasya Engelsiz Yaşam Derneği ile Trabzon Barosu Engelli Hakları Komisyonunca organize edilen etkinlikte Kahramanmaraş caddesinde bir araya gelen katılımcılar, beyaz bastonlarıyla 15 Temmuz Şehitleri ve Hürriyet Parkı'ndaki Atatürk alanına yürüdü.

"Ne değnek ne çubuk bunun adı beyaz baston", "beyaz baston sizler için körlüğü bizler için bağımsızlığı simgeler", "biz farkındayız ya siz" yazılı dövizlerle yürüyen katılımcılar, beyaz baston farkındalığına dikkati çekti.

Avrasya Engelsiz Yaşam Derneği adına konuşan Yusuf Şafak, 15 Ekim Beyaz Baston Körler ve Güvenlik Günü'nde yalnızca bir günü değil, bir farkındalığı, bir yaşam mücadelesini hatırladıklarını söyledi.

Yürüyüşte, "engel yok yeter ki anlayış olsun" mesajını verdiklerini aktaran Şafak, "Beyaz baston, bizim için bir araç değil bağımsızlığı, cesareti ve özgürlüğü temsil ediyor." dedi.

Şafak, yaşadıkları şehre yabancılaşmadan, ülkeye ve insanlığa katma değer üretmek için çabaladıklarını belirtti.

Daha erişilebilir, daha güvenilir, daha adil dünya için mücadele verdiklerini dile getiren Şafak, toplumun, yaşamı anlamlı kılan tüm farklılıklara daha fazla hoşgörü ve saygı duyacağına inandıklarını ifade etti.

Trabzon Barosu Engelli Hakları Komisyonu Başkanı Aslıhan Bezirganoğlu Temren ise beyaz baston kullanıcılarının geçiş önceliği hakkındaki Karayolları Trafik Kanunu'nun maddelerine değindi.