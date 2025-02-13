Yunanistan'da Anafiya Adası'nda da OHAL ilan edildi

Santorini'nin ardından bir yer için daha endişelendiren karar
Discord'a erişim engeli kaldırıldı

Ünlü sosyal medya platformuna erişim engeli kaldırıldı
AK Parti'den TÜSİAD'a sert tepki: Kötü sicilini geride bırakmak için çaba göstermeli

AK Parti'den TÜSİAD'a sert tepki
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump'a: Dünya barışı için büyük tehdit

Erdoğan, Trump'ı topa tuttu: Büyük bir tehdit

Trabzon'da Berat Kandili Kutlaması: 1000 Kişiye Simit ve Salep İkramı

Trabzon'da Berat Kandili Kutlaması: 1000 Kişiye Simit ve Salep İkramı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trabzon'da Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Berat Kandili dolayısıyla camilerde vatandaşlara 1000 kişilik simit ve salep ikram etti.

Trabzon'da Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından Berat Kandili dolayısıyla vatandaşlara kandil simidi ve salep ikram edildi.

Vakıflar Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünce temsil ve idare edilen vakıfların, hayır şartlarının yerine getirilmesi amacıyla Berat Kandili'nde camilerde çeşitli ikramlarda bulunulduğu belirtildi.

Vakıflar Bölge Müdürlüğünce kandil programı kapsamında Ortahisar ilçesindeki İskenderpaşa Camisi'nin önünde 1000 kişilik kandil simidi ve salep ikramında bulunduğu kaydedildi.

Kaynak: AA / Enes Sansar - Güncel
img

"Yokluğun gözü kör olsun" dediğimiz bir an daha!
img

Artık sahadan çekilmek mucize olur
img

Süper Lig devinden Kevin De Bruyne bombası
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Zahide Yetiş'e Hulki Cevizoğlu destek çıktı: Kadın vekillerimiz sembolik şiddet uyguladı

Zahide Yetiş'e bir isim destek verdi, hem de çarpıcı sözlerle
Poligonda kafasına silah dayayıp intihara kalkıştı

Atış poligonunda yaptığıyla özel harekatı harekete geçirdi
Kayınpeder gelinini öldürdü, karar duruşmasına torununun sözleri damga vurdu

Kayınpeder gelinini öldürdü, duruşmaya torununun sözleri damga vurdu
Meltem Miraloğlu'nun 86 yaşındaki eşi hayatını kaybetti: Miras detayı şoke etti

Meltem Miraloğlu'nun 86 yaşındaki ABD'li eşi hayatını kaybetti
Zincir markette şahit olduğu manzara vatandaşı küplere bindirdi

Zincir markette şahit olduğu manzara vatandaşı küplere bindirdi
Diyanet'in soruşturma başlattığı Halil Konakçı'ya Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral'dan destek

Diyanet'in soruşturma başlattığı Halil Konakçı'ya sürpriz destek

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.