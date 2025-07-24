Trabzon'da "Bellekten Dijitale Trabzon Tarihi Yapı Mirası" projesinin kapanış toplantısı yapıldı

Trabzon'da 'Bellekten Dijitale Trabzon Tarihi Yapı Mirası' projesinin kapanış toplantısı yapıldı
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Karadeniz Teknik Üniversitesince (KTÜ) yürütülen ve TÜBİTAK tarafından desteklenen "Bellekten Dijitale Trabzon Tarihi Yapı Mirası" projesinin kapanış toplantısı gerçekleştirildi.

Karadeniz Teknik Üniversitesince (KTÜ) yürütülen ve TÜBİTAK tarafından desteklenen "Bellekten Dijitale Trabzon Tarihi Yapı Mirası" projesinin kapanış toplantısı gerçekleştirildi.

Prof. Dr. Osman Turan Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki toplantıda konuşan Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Trabzon'un tarih, kültür ve sanat şehri olduğunu söyledi.

Kentin tarihi açıdan önemine değinen Genç, şöyle devam etti:

"Bir seçim arifesinde şöyle bir sözüm vardı, 'bundan sonra yapan değil, yıkan belediye başkanları bu şehirde çok daha fazla anılacak' diye. Çünkü yıktığınız zaman tarih çıkıyor. Tarihin size emanet ettiği eserler ortaya çıkıyor. Kötü bir yapılaşmayla beraber maalesef bu eserlerin ya önünü kapatmışız ya yok etmişiz. Şimdi kazılarla beraber o tarihi birikimi ortaya çıkarmaya çalışıyoruz."

Genç, Trabzon'un kültürel mirasının dijital bilgilendirme panolarıyla şehre gelen ziyaretçilere aktarılmasının da önemli olduğunu vurguladı.

KTÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı da projenin amacının kentteki tarihi ve kültürel yapıların dijital belleğe taşınması olduğunu belirtti.

Prof. Dr. Çuvalcı, şunları kaydetti:

"Üniversitelerin birinci görevi en iyi, en kaliteli şekilde öğrenci yetiştirmektir. Diğer bir faydamız da toplumsal fayda. Bu manada proje yürütücüsü Temel hocama ve ekibine çok teşekkür ederim. Biz üniversite olarak geçmişin izini geleceğe taşımayı, bilimi toplumla buluşturmayı çok önemsiyoruz. Dijital çağın sunduğu olanakları sunmaya devam edeceğiz."

Konuşmaların ardından proje yürütücüsü KTÜ Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Temel Sağlam ve KTÜ Mimarlık Fakültesi İç Mimarlık Bölümü Araştırma Görevlisi Edanur Fettahoğlu çalışmalara ilişkin sunum yaptı.

Programa, Trabzon Vali Yardımcısı Ali Yılmaz, Ortahisar Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Özer İskender, KTÜ Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Muhammet Yavuz, Şehit Meriç Alemdar Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürü İsmail Akıntürk, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Uygun ile akademisyenler katıldı.

Kaynak: AA / Hatice Diler - Güncel
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