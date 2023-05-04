TRABZON'DA BELEDİYE MİDİBÜSÜ EVİN DUVARINA ÇARPIP, DEVRİLDİ 4 ÖLÜ, 20 YARALI

TRABZON'un Akçaabat ilçesinde, virajı alamayıp yol kenarındaki evin duvarına çarparak devrilen büyükşehir belediyesine ait yolcu midibüsündeki 4 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı.

Kaza, saat 17.30 sıralarında Trabzon'un Akçaabat ilçesi Akpınar Mahallesi, Yol kıran mevkisinde meydana geldi. Büyükşehir belediyesine ait yolcu midibüsü, yokuş inerken sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu virajı alamayarak yol kenarındaki evin duvarına çarpıp, devrildi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, UMKE, itfaiye, jandarma ve polis ekibi sevk edildi. Devrilen midibüsteki yaralılara ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yaptı. Kaza yerine gelen ekiplerce yapılan incelemede midibüsteki 4 kişinin yaşamını yitirdiği, 20 kişinin de yaralandığı belirlendi. Sağlık ekiplerince kaza yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar, kentteki hastanelere kaldırılarak, tedaviye alındı.

VALİ KAZA YERİNDE

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, kaza yerine gelerek incelemelerde bulundu. Vali Ustaoğlu, 4 kişinin yaşamını yitirdiğini, 20 kişinin de yaralandığını söyledi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)