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Trabzon'da başörtülü ön hekimin ameliyathaneye girişine izin verilmediği iddiası

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Trabzon'da başörtülü ön hekimin ameliyathaneye girişine izin verilmediği iddiası

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde başörtülü ön hekimin (intern) ameliyathaneye girişine izin vermediği iddia edilen öğretim üyesinin açığa alındığı bildirildi.

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde başörtülü ön hekimin (intern) ameliyathaneye girişine izin vermediği iddia edilen öğretim üyesinin açığa alındığı bildirildi.

Rektörlükten yapılan yazılı açıklamada, 29 Aralık 2022'de KTÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde bir öğretim üyesinin, başörtüsü nedeniyle bir internin ameliyathaneye girişine izin vermediği yönündeki iddiaların kamuoyuna yansıdığı belirtildi.

İddialar konusunda Rektörlük tarafından gerekli soruşturma sürecinin başlatıldığı vurgulanan açıklamada, "Soruşturma tamamlanıncaya kadar ilgili öğretim üyemiz açığa alınmıştır. Soruşturma sürecinin, tüm taraflar açısından hassasiyetle sürdürüleceği konusunu tüm kamuoyunun bilgisine sunarız." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA / Güncel

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