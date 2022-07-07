Trabzon'da balkondan düşen çocuk hayatını kaybetti Trabzon'da dördüncü katta bulunan evlerinin balkonundan düşen 16 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybetti. Trabzon'da dördüncü katta bulunan evlerinin balkonundan düşen 16 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybetti. Alınan bilgiye göre, Ortahisar ilçesine bağlı Erdoğdu Mahallesi'nde yaşayan B.B. (16), dördüncü kattaki evlerinin balkonundan dengesini kaybederek düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ambulansla Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi'ne kaldırılan B.B. müdahalelere rağmen kurtarılamadı. AA / Seyit Ahmet Eksik - Güncel Ortahisar Trabzon Güncel Haberler

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