Trabzon'da Balık Fabrikalarının Atıkları Dereyi Kirletti

TRABZON'da Beşikdüzü Organize Sanayi Bölgesi'nin ( Osb ) arıtma sistemi yetersiz kalıp, tıkanınca 3 balık fabrikasının atıkları, kanalizasyondan taşarak ulaştığı derede kirlik oluşturdu. Rengi kırmızıya dönen dereden çevreye yayılan kötü koku nedeniyle Trabzon İçme Suyu ve Kanalizasyon İdaresi'nce (TİSKİ) Osb'ye 200 bin TL para cezası uygulanırken, 3 fabrikanın da faaliyeti durduruldu.

İlçede 29 işletmenin bulunduğu Osb'nin arıtma sistemi yetersiz kalınca, balık fabrikalarının atıkları nedeniyle tıkanıklık oldu. Arıtma tesisinin borularını patlatıp kanalizasyondan yola taşan atıklar, çevredeki dereye ulaştı. Kan ve yağlı balık atıklarıyla rengi kırmızıya dönen derede, kirlilik ve kötü koku oluştu. İlçe merkeziyle Ambarlı Mahallesi güzergahındaki yol kenarında da biriken, akarsularla denize taşınan kirlilik için vatandaşlar, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'ne şikayette bulundu. Şikayet üzerine yapılan incelemede, kusurlu bulunan Osb'deki 3 balık fabrikasının faaliyeti, geçici süreyle durduruldu. Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı TİSKİ ekipleri de atıkların kanalizasyona karıştığı gerekçesiyle Osb'ye ise 200 bin TL para cezası uygulayıp, kirliliğin ortadan kaldırılması için süre tanındı. Kirliğinin önlenmesi için Osb'de arıtma tesisi kapasitesinin artırmak için yeni tesis inşasına başlandı.

Beşikdüzü OSB Müdürü Zekeriya Kalyoncu da mevcut arıtma tesisinin balık fabrikalarının üretim kapasitesini karşılamadığı için kirlilik yaşattığını belirterek, "Bizim arıtmamız 300 metreküp civarında. Son dönemlerde balık tesislerinin kapasitesinin artması nedeniyle arıtma tesisimiz yetersiz duruma geldi. Rögardaki tıkanmadan dolayı dışarıya deşarj durumu olmuştu. Yerinde müdahale edip, toparlamaya çalıştık. Devam etme eğilimini görünce üretimleri durdurduk. Yeni arıtma tesisi bitmeden üretime geçmeyecekler. TİSKİ tarafından bize 3 ayrı ceza kesildi. Arıtma tesisleri, ilk kapasitede bizim için yeterliydi. Üretim kapasitesi artınca bu olay yaşandı. Arıtmamız bunları karşılamayacak durumda değildi. Fakat balıklar hızlı gelmeye başlayınca bu olay oldu. Yetkililer, mevzuat doğrultusunda gerekli yaptırımları uyguladı. Kapasitemiz yetseydi; faaliyet devam ederdi" dedi.