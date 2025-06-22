Trabzon'da Balık Bolluğu Esnafa Yüz Güldürüyor

Trabzon'da Balık Bolluğu Esnafa Yüz Güldürüyor
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Trabzon'un Ortahisar ilçesindeki balıkçı tezgahlarında levrek, çupra, istavrit gibi balıkların fiyatları uygun seviyelerde satılmakta. Balıkçı Ali Maraba, yaz sezonunda balık miktarının artış gösterdiğini ve bu durumun satışları olumlu etkilediğini belirtti.

Trabzon'da balıkçı tezgahlarında yaşanan bolluk esnafın yüzünü güldürdü.

Ortahisar ilçesindeki Moloz mevkisinde yer alan balıkçı tezgahlarında levrek ve çupranın kilogramı 350, istavrit 250, barbun 200, mezgit ve alabalık 150, somon ise 125 liradan satılıyor.

Balıkçı Ali Maraba, AA muhabirine yaz sezonundaki balık miktarının önceki senelere oranla çok olduğunu söyledi.

Tezgahlardaki bolluğun fiyatlara da yansıdığını vurgulayan Maraba, son günlerde en çok mezgit ve istavritin tercih edildiğini ifade etti.

Maraba, satışların iyi gittiğine dikkati çekerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Satışlarımız iyi gidiyor. Balıkların günlük bitmesi için elimizde geleni yapıyoruz. Fiyatlar uygun vatandaş da tercih ediyor. Tabi kış sezonu gibi değil ama yaz sezonunda da son yıllara göre fazla balık çıkıyor. İşler iyi gidiyor."

Öte yandan Maraba, balık bol çıkmaya devam ederse, fiyatların daha da düşeceğini kaydetti.

Kaynak: AA / Enes Sansar - Güncel
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