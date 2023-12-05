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Trabzon'da bahçede silahlı saldırı: 3 kişi gözaltına alındı

5 Aralık 2023 17:35 Son Güncelleme: 17:36 Abone Ol

Trabzon'un Şalpazarı ilçesinde, bahçede başından silahla vurulan kadının ölümüyle ilgili 3 kişi gözaltına alındı. Olayın detaylarına göre, Perihan Dikbaş'ın başına, odun keserken havaya ateş açan bir kişiye ait ruhsatsız tabancadan çıkan mermi isabet etti. Gözaltına alınan şüphelilerden ikisi serbest bırakılırken, biri ise mahkemeye sevk edildi.