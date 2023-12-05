Trabzon'da bahçede silahlı saldırı: 3 kişi gözaltına alındı
Trabzon'un Şalpazarı ilçesinde, bahçede başından silahla vurulan kadının ölümüyle ilgili 3 kişi gözaltına alındı. Olayın detaylarına göre, Perihan Dikbaş'ın başına, odun keserken havaya ateş açan bir kişiye ait ruhsatsız tabancadan çıkan mermi isabet etti. Gözaltına alınan şüphelilerden ikisi serbest bırakılırken, biri ise mahkemeye sevk edildi.
Trabzon'un Şalpazarı ilçesinde, bahçede başından silahla vurulan kadının ölümüyle ilgili 3 kişi gözaltına alındı.
İlçeye bağlı Fidanbaşı Mahallesi'nde meydana gelen olaya ilişkin Trabzon Cumhuriyet Savcılığınca yürütülen soruşturmada, Perihan Dikbaş'ın (58) başına, O.Y'ye ait evin önünde odun kestiği sırada M.K'nin H.Ö'ye ait ruhsatsız tabancayla havaya ateş açması sonucu mermi isabet ettiği belirlendi.
Bu kapsamda gözaltına alınan O.Y, M.K. ve H.Ö, İlçe Jandarma Komutanlığına getirildi.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden O.Y. ve H.Ö, savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı, M.K. ise Vakfıkebir Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.
Şalpazarı'nın Fidanbaşı Mahallesi'nde dün, bahçede başından silahla vurulmuş halde bulunan Perihan Dikbaş, kaldırıldığı Vakfıkebir Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.