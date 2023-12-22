Trabzon'da "Bağımsız Filistin için Kıyamdayız" yürüyüşü gerçekleştirildi

Trabzon'da, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını protesto amacıyla "Bağımsız Filistin için Kıyamdayız" yürüyüşü düzenlendi.

Karadeniz Teknik, Trabzon ve Avrasya üniversitelerince organize edilen yürüyüş için Kahramanmaraş Caddesi'nde bir araya gelen grup, 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı'na kadar yürüdü.

Türk ve Filistin bayrakları ile " Gazze'de soykırım var", "Özgür Filistin" ve "Filistin halkı yalnız değildir" yazılı dövizler taşıyan grup, saygı duruşunda bulundu ve İstiklal Marşı'nı okudu.

Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı, grup adına yaptığı açıklamada, İsrail'in 7 Ekim'de başlattığı, Filistin'in özellikle Gazze Şeridi'ni zaman, mekan ve insan ayrımı yapmaksızın masum halkı hedef alan ve her geçen gün şiddetlenerek vahşi bir soykırıma dönüşen saldırılarının, herkesin vicdanında derin yaralar açtığını söyledi.

Çuvalcı, İsrail'in neredeyse bir asırdır Filistin halkına ölüm, zulüm ve işkence yaptığını belirterek, "Buna rağmen sözde insan hakları savunuculuğu konusunda mangalda kül bırakmayan ülke ve kuruluşların neredeyse tamamı, maalesef bu soykırıma ya destek olmuş veya kayıtsız kalmış, üç aya yaklaşan bu hukuk, ahlak ve vicdan dışı saldırıları yapan İsrail'e ve ona destek verenlere değişik eylemlerle karşı koymak, her zaman Filistinli kardeşlerimizin yanında olan yine bizlere düşmüştür." dedi.

Akademisyenlerin, İsrail'in Gazze'ye yönelik insanlık dışı saldırı ve muameleleri karşısında sessiz kalmayacağını, bunun insani ve vicdani değer ile sorumluluklarının bir gereği olduğunu ifade eden Çuvalcı, şunları kaydetti:

"Katliama dönüşen İsrail vahşetini şiddetle lanetliyor, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da kardeş Filistin halkının yanında olduğumuzu ilan ediyoruz. Akademik camianın birer mensubu olarak bu katliama kayıtsız kalmayıp ortak hareket etmek gerektiği bilinci ve inancıyla Gazze ve Filistin'e yönelik menfur saldırıların hemen sonlandırılarak bölgede kalıcı barışın sağlanması ve bu amaçla Birleşmiş Milletler kararları uyarınca 1967 sınırlarında, başkenti Kudüs olan özgür bir Filistin Devleti'nin kurulması için uluslararası camiayı ortak çaba göstermeye davet ediyoruz."

Çuvalcı, Filistin'in haklı davası uğruna şehit olanlara rahmet, yakınlarına ve tüm Filistin halkına sabır ve başsağlığı, yaralılara da şifa diledi.

Trabzon Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Emin Aşıkkutlu'nun basın açıklamasını Arapça okumasının ardından, İl Müftüsü Selami Aydın dua etti.

Yürüyüşe, Avrasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Füsun Terzioğlu, akademisyenler, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlarda katıldı.