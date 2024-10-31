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Trabzon'da Bağımlılıkla Mücadele Konferansı Düzenlendi

Trabzon'da Bağımlılıkla Mücadele Konferansı Düzenlendi
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Trabzon'da, bağımlılıkla mücadele amacıyla 'Bir Anne Baba Uyanırsa Toplum Uyanır' adlı konferans gerçekleştirildi. Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, bağımlılıkla mücadelede toplumun sağlığının önemine vurgu yaptı.

Trabzon'da bağımlılıkla mücadele konusunda "Bir Anne Baba Uyanırsa Toplum Uyanır" adlı konferans gerçekleştirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, AK Parti Trabzon İl Kadın Kolları Başkanlığınca İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ve Yeşilay paydaşlığında ebeveynlere yönelik toplantı organize edildi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezi'ndeki toplantıda, her türlü bağımlılıkla topyekun mücadele edilmesi gerektiğini belirtti.

Genç, yerel yöneticiler olarak bağımlılıkla mücadelede ellerinden geleni yapmaya hazır olduklarını, en önemli hedeflerinin sağlıklı ve mutlu bir toplum olduğunu kaydetti.

Bağımlılıkların kişiyi ve toplum sağlığını etkilediğini vurgulayan Genç, "Bu konu, belki de bu işlere nazaran çok daha öne çıkarmamız gereken ve toplumsal bir farkındalığı ortaya koymamız gereken bir konudur. Çünkü bu konu işin temelinde ruh sağlığını ve beden sağlığını ilgilendiriyor. Genel anlamda da toplum sağlığını ilgilendiriyor. Onun için çok önemli bir konu çünkü toplum sağlığı hepsinden önemli." değerlendirmesinde bulundu.

Genç, uyuşturucu gibi teknolojinin de bir bağımlılık konusu olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"Çocuklarımızı ve gençlerimizi bizden uzaklaştırıyor. Dolayısıyla topyekun mücadele etmemiz lazım. Çok ciddi bir ekonomik sektörü var uyuşturucu baronları bakımından. Çocuklarımızı önleyici tedbirlerle beraber, bu belaya ulaşmaktan kurtarmamız lazım. Burada da en büyük görev annelere düşüyor. En büyük narkotik polisi annedir. Dolayısıyla o manada annelerimize büyük görev ve büyük sorumluluklar düşüyor."

Kaynak: AA / Göktuğ Ergün - Güncel
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