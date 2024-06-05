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Trabzon'da Ayağı ve Gagası Kancaya Takılan Martı Kurtarıldı

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Trabzon'un Ortahisar ilçesinde bir kişi tarafından denizde çırpınan martı kurtarıldı. Martının ayağına ve gagasına takılan balık tutma kancası, Nebioğlu tarafından çıkarıldı. Martı, kurtarıldıktan sonra uçarak bölgeden uzaklaştı.

Trabzon'da ayağı ve gagasının kancaya takılması nedeniyle suda mahsur kalan martı, durumu fark eden kişi tarafından kurtarıldı.

Ortahisar ilçesi Beşirli Mahallesi sahilinde koşan İsmail Nebioğlu, denizde çırpınan martıyı fark etti.

Denize giren Nebioğlu, bir ayağına ve gagasına balık tutmak için kullanılan kanca takılan martıyı alarak kıyıya çıkarttı.

Nebioğlu'nun kancadan kurtardığı martı, uçarak bölgeden uzaklaştı.

Öte yandan Nebioğlu, oğlunun cep telefonuyla kaydettiği bu anları sosyal medya hesabından paylaştı.

Nebioğlu, gazetecilere, martının başının ve kanatlarının aynı yerde denize girip çıktığını gördüğünü belirterek, "Temkinli şekilde yüzerek martının yanına gittim çünkü ağ olursa ben de takılabilirim diye düşündüm. Zarar vermeden martıyı kurtardım, yeniden denize doğdu uçtu. Martıyı kurtardığım için mutlu oldum." dedi.

Kaynak: AA / Güncel

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