Trabzon'da Aşırı Yağış Sonrası Hasar Giderme Çalışmaları Başladı

Trabzon'da Aşırı Yağış Sonrası Hasar Giderme Çalışmaları Başladı
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Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, aşırı yağış nedeniyle meydana gelen hasarın en kısa sürede giderileceğini ve vatandaşların yanında olduklarını açıkladı.

'AFETİN İZLERİNİ EN KISA SÜREDE SİLECEĞİZ'

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, aşırı yağış nedeniyle şehir genelinde meydana gelen hasarın en kısa sürede giderileceğini belirterek, "Tüm imkanlarımızla vatandaşımızın hizmetindeyiz. Afetin izlerini en kısa sürede sileceğiz. İlk andan itibaren gelişmeler hakkında bilgi alıp bütün imkanlarıyla yanımızda oldukları mesajı veren Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız şehrimizin evladı Sayın Abdulkadir Uraloğlu'na teşekkür ediyorum" dedi.

Genç, "Ortahisar ilçemizde metrekareye 63 kilogram yağış düşmüştür. Meteorolojinin 'aşırı miktar' olarak tanımladığı yağış nedeniyle çok şükür can kaybımız yok ancak Akçaabat ilçemizde bir vatandaşımız kayıp. İnşallah sağ salim bulunur. Mahallelerimizde ve altyapıda büyük hasar oluştu. Afetten evi, iş yeri ve otomobili zarar vatandaşlarımız var. Hasar tespit çalışmaları sürüyor. Büyükşehir Belediyesi olarak toplam 153 iş makinesi ve 548 personelimiz ile sahadayız. Sayın Valimizin koordinasyonunda, devletimizin bütün kurum ve kuruluşlarıyla iş birliği halinde gerekli çalışmaları yürütüyoruz" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıaykut.mcse:

Kesin bu felaket de hain cehape yüzündendir.

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