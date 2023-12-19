Trabzon'da asayiş uygulamasında 5 hükümlü yakalandı
Trabzon'da gerçekleştirilen asayiş uygulamasında, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 5 hükümlü yakalandı. İşlemlerinin ardından hükümlüler cezaevine teslim edildi.
Trabzon'daki asayiş uygulamasında, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 5 hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, kent genelinde asayiş uygulaması gerçekleştirdi.
Uygulamada, çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve arama kaydı bulunan 5 kişi yakalandı.
Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.