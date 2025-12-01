Trabzon'da Asayiş Uygulamalarında 8 Şüpheli Yakalandı
Trabzon'da gerçekleştirilen asayiş uygulamalarında 8 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda ruhsatsız silahlar ve mühimmat ele geçirildi.
Trabzon'da asayiş uygulamalarında yakalanan 8 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü, Ortahisar Emniyet Müdürlüğü, Vakfıkebir Emniyet Müdürlüğü ve Şalpazarı Emniyet Amirliği ekipleri, 8 şüpheli üzerinde arama yaptı.
Şüphelilerde, 6 ruhsatsız tabanca, kurusıkı tabanca, 2 ruhsatsız tüfek, 7 şarjör, 103 fişek ve 10 tüfek fişeği ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem yapıldı.
Kaynak: AA / Meltem Yılmaz Karakurum - Güncel