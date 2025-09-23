Haberler

Trabzon'da Asansör Boşluğuna Düşen İşçi Hastaneye Kaldırıldı

Trabzon'da Asansör Boşluğuna Düşen İşçi Hastaneye Kaldırıldı
Trabzon'un Ortahisar ilçesinde asansör bakımını yapan işçi M.A, dengesini kaybederek asansör boşluğuna düştü. Olay sonrası hastaneye kaldırılan işçinin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde asansör boşluğuna düşen işçi, hastanede tedavi altına alındı.

İlçeye bağlı Gazipaşa Mahallesi'nde bir binanın asansör bakımını yapan işçilerden M.A, dengesini kaybetmesi sonucu yaklaşık 2 metre yüksekten asansör boşluğuna düştü.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekipler tarafından bulunduğu yerden çıkarılan M.A, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan M.A.'nın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA / Seyit Ahmet Eksik - Güncel
