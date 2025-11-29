Trabzon'da Arkadaşını Silahla Öldüren Zanlı Tutuklandı
Trabzon'un Of ilçesinde tartıştığı arkadaşı E.B'yi silahla öldüren M.A.K. tutuklandı. Olayın ardından gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı ve adliyeye sevk edilerek tutuklandı.
İlçeye bağlı Yeni Mahalle'de dün sabah saatlerinde tartıştığı E.B'yi (27) tabancayla öldürdükten sonra polis ekiplerince gözaltına alınan M.A.K'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlı, savcılık sorgusunun ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA / İzzet Keleş - Güncel