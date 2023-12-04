Trabzon'da yapılan operasyonlarda, aranma kaydı bulunan 4 hükümlü ve 5 aranan kişi yakalandı. Yakalanan şahıslar cezaevine teslim edildi.

Trabzon'da aranan şahıslara yönelik operasyonlarda 4'ü hükümlü 9 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği, Cinayet Büro Amirliği, Havalimanı Şube Müdürlüğü, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü, Akçaabat Emniyet Müdürlüğü, Araklı Emniyet Müdürlüğü ve Arsin Emniyet Müdürlüğünce, haklarında aranma kaydı bulunan kişilere yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda, "nitelikli cinsel saldırı" suçundan hakkında 21 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.E, "bir yabancıyı ülkeye sokma veya ülkede kalmasına imkan sağlama" suçundan 2 yıl 9 ay 10 gün hapis cezası bulunan K.A, "muhafaza görevini kötüye kullanma" suçundan 2 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.T. ve "basit yaralama" suçundan 1 ay 25 gün hapis cezası bulunan T.B. yakalandı.

Ayrıca, çeşitli suçlardan aranan Y.Ş, N.A, P.A, A.K. ve Ü.A. da gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından 9 kişi cezaevine teslim edildi.