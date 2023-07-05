Trabzon'da aranan şahıslara yönelik operasyonda 15 kişi yakalandı

Trabzon'da aranan şahıslara yönelik operasyonlarda aralarında 7 hükümlünün de bulunduğu 15 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği, Akçaabat, Düzköy, Sürmene, Araklı, Beşikdüzü ve Of Emniyet Müdürlükleri, aranan şahıslara yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonlarda, "sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel saldırı" suçundan 2 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.S, "hırsızlık" suçundan 34 ay 54 kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.Ç, "kasten yaralama" suçundan 11 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ç.A, "tehdit" suçundan 2 ay 24 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.P, "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak" suçundan 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.D, "alkol veya uyuşturucu maddenin etkisi altındayken araç kullanma ve tehdit" suçundan 16 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.K. ve "kendi kullanımı için ihtiyaç duyduğu esrarı elde etmek amacıyla kenevir ekimi yapmak" suçundan 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.Ç. ile çeşitli suçlardan aranan A.D, S.K, İ.E.G, S.K, S.Ö, S.İ, O.D. ve H.K. yakalandı.

Gözaltına alınan hükümlü ve şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.