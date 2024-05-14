Üye Girişi
Haberler

Trabzon'da aranan şahıslara yönelik operasyon: 39 hükümlü 116 kişi yakalandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trabzon'da İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Doğu Karadeniz Grup Komutanlığı ekiplerince yapılan operasyonlarda, aranan şahıslara yönelik 39 hükümlü ve 77 kişi yakalandı. Yakalanan şahıslar adliyeye sevk edildi.

Trabzon'da, aranan şahıslara yönelik çalışmalarda 39'u hükümlü 116 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Doğu Karadeniz Grup Komutanlığı ekiplerince, il genelinde mayıs ayının ilk 2 haftasında aranan şahıslara yönelik düzenlenen operasyonlarda, haklarında 2 ay ile 42 yıl 7 ay arasında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 39 hükümlü ile çeşitli suçlardan aranan 77 kişi yakalandı.

İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şahıslar, cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Güncel

Doğu Karadeniz Güvenlik Suç Operasyon Politika Güncel Haberler

Bahçeli'den emniyet müdürlerinin açığa alınmasına ilişkin açıklama: Bir komplo devrede, sabrımızı taşırmasınlar

Bahçeli'den emniyet müdürlerinin açığa alınmasına ilişkin açıklama: Bir komplo devrede, sabrımızı taşırmasınlar

 Müge Anlı'nın programında kan donduran anlar! Muhabir, canlı yayında ceset buldu

Müge Anlı'nın programında kan donduran anlar! Muhabir, canlı yayında ceset buldu

 Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı Feyza Civelek, polisi torbacı sanıp uyuşturucu istedi

Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı Feyza Civelek, polisi torbacı sanıp uyuşturucu istedi

 Hafize Gaye Erkan geri mi dönüyor? Bakanlık iddialara son noktayı koydu

Hafize Gaye Erkan geri mi dönüyor? Bakanlık iddialara son noktayı koydu
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title