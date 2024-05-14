Trabzon'da aranan şahıslara yönelik operasyon: 39 hükümlü 116 kişi yakalandı

Trabzon'da, aranan şahıslara yönelik çalışmalarda 39'u hükümlü 116 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Doğu Karadeniz Grup Komutanlığı ekiplerince, il genelinde mayıs ayının ilk 2 haftasında aranan şahıslara yönelik düzenlenen operasyonlarda, haklarında 2 ay ile 42 yıl 7 ay arasında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 39 hükümlü ile çeşitli suçlardan aranan 77 kişi yakalandı.

İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şahıslar, cezaevine teslim edildi.