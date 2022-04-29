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Trabzon'da aranan şahıslar yakalandı

AA - Seyit Ahmet Eksik - Güncel
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Trabzon'da aranan şahıslar yakalandı

Trabzon'da aranan şahıslara yönelik çalışmalarda, haklarında arama kararı bulunan 4 kişi yakalandı.

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Trabzon'da aranan şahıslara yönelik çalışmalarda, haklarında arama kararı bulunan 4 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Araklı İlçe Emniyet Müdürlüğü'nce aranan şahıslara yönelik çalışmalarda, "çocuğun cinsel istismarı" suçundan hakkında 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.E. ile "hırsızlık" suçundan 5 yıl 1 ay hapis cezası bulunan R.K. gözaltına alındı.

Çarşıbaşı İlçe Emniyet Müdürlüğünce, "hırsızlık" suçundan hakkında 2 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.A. isimli şahıs yakalandı.

Trabzon Havalimanı Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalarda ise "tehdit" suçundan aranan T.M.Y. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından O.E, R.K. ve M.A. isimli şahıslar cezaevine, T.M.Y. ise adli makamlara sevk edildi.

AA / Seyit Ahmet Eksik - Güncel

Emniyet Müdürlüğü, Hisarcık, Trabzon, Araklı, Güncel, Haberler

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