Trabzon'da aranan FETÖ hükümlüsü yakalandı
AA - Seyit Ahmet Eksik - Güncel
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Trabzon'da, FETÖ üyeliği suçundan hakkında kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan kişi, saklandığı evde yakalandı.
TRABZON (AA) - Trabzon'da, FETÖ üyeliği suçundan hakkında kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan kişi, saklandığı evde yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince FETÖ'ye yönelik çalışmalarda, hakkında kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan H.A.T'nin Ortahisar ilçesinde saklandığı tespit edildi.
Düzenlenen operasyonla H.A.T. saklandığı evde yakalandı.
Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen H.A.T, Beşikdüzü Cezaevi'ne teslim edildi.
AA / Seyit Ahmet Eksik - Güncel