Trabzon'da aranan FETÖ hükümlüsü yakalandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Trabzon'da aranan FETÖ hükümlüsü yakalandı

AA - Seyit Ahmet Eksik - Güncel
 - Güncelleme:
Trabzon'da aranan FETÖ hükümlüsü yakalandı

Trabzon'da, FETÖ üyeliği suçundan hakkında kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan kişi, saklandığı evde yakalandı.

TRABZON (AA) - Trabzon'da, FETÖ üyeliği suçundan hakkında kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan kişi, saklandığı evde yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince FETÖ'ye yönelik çalışmalarda, hakkında kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan H.A.T'nin Ortahisar ilçesinde saklandığı tespit edildi.

Düzenlenen operasyonla H.A.T. saklandığı evde yakalandı.

Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen H.A.T, Beşikdüzü Cezaevi'ne teslim edildi.

AA / Seyit Ahmet Eksik - Güncel

İl Jandarma Komutanlığı, Fetullahçı Terör Örgütü, Terörle Mücadele, Trabzon, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title