Trabzon'da aranan FETÖ hükümlüsü yakalandı
AA - Seyit Ahmet Eksik - Güncel
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Trabzon'da, 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi yakalandı.
Trabzon'da, 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı TEM Şube Müdürlüğü ve Çaykara İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, aranan FETÖ üyelerinin yakalanması için çalışma yürütüldü.
Yapılan istihbari çalışmalar sonucu, hakkında FETÖ üyesi olmaktan kesinleşmiş 7 yıl 6 ay hapis cezası bulunan Ş.K. (34) Çaykara ilçesinde saklandığı ikametinde yakalandı.
Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen hükümlü, cezaevine teslim edildi.
AA / Seyit Ahmet Eksik - Güncel