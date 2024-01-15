Trabzon'da aranan 5 hükümlü yakalandı

Trabzon'da haklarında arama kaydı bulunan 5 hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ve Havalimanı Şube Müdürlüğünce, kent genelinde aranan şahıslara yönelik uygulama gerçekleştirildi.

Uygulamada, çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve arama kaydı bulunan 5 hükümlü yakalandı.

Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.