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Trabzon'da Araklı'da Arazı Anlaşmazlığı Kavgası: 3 Kişi Öldürüldü, Ev Ateşe Verildi

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Trabzon'un Araklı ilçesinde arazi anlaşmazlığı kavgasında Arif ve Gülizar Altuntaş çifti ile kuzenleri Kasım Altuntaş'ın öldürülüp, kaldıkları evin ateşe verilmesine ilişkin soruşturma tutuklanan şüphelinin ifadesi ortaya çıktı. Şüpheli, amcası, yengesi ve çiftin kuzenini öldürdüğünü itiraf etti ve evi yaktığını söyledi.

TRABZON'un Araklı ilçesinde arazi anlaşmazlığı kavgasında Arif (67) ve Gülizar Altuntaş (61) çifti ile kuzenleri Kasım Altuntaş'ın (66) öldürülüp, kaldıkların evin ateşe verilmesine ilişkin soruşturma tutuklanan 2 şüpheliden Mehmet Altuntaş'ın (24) ifadesi, ortaya çıktı. Amcası, yengesi ve çiftin kuzenini öldürdüğünü itiraf eden Mehmet Altuntaş, "Yaralandığımız için tedavi için hastaneye gittik. Sonra tekrar yaylaya dönüp, arkada delil bırakmamak için evi yaktım" dedi.

İlçenin Haçovit Yaylası'nda, 21 Ağustos'ta Arif Altuntaş'a ait tek katlı evde yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm evi sararken, ihbarla bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından müdahale edilen yangın söndürülürken, evde bulunan Arif ve Gülizar Altuntaş çifti ile kuzenleri Kasım Altuntaş'ın hayatını kaybettiği tespit edildi. Cenazeler, savcılık incelemeleri sonrası otopsi için adli tıp kurumuna kaldırıldı. Evi yanıcı madde dökerek ateşe verdikleri değerlendirilen Arif Altuntaş'ın yeğeni Mehmet Altuntaş, kardeşi Atilla A. (15) ve akrabası Murat A.(37), gözaltına alındı. Jandarma komutanlığında işlemleri tamamlanan şüphelilerden Mehmet ve kardeşi Atilla A. (15), 'Kasten öldürme' suçundan tutuklanırken, diğer şüpheli serbest kaldı.

CENAZELER TOPRAĞA VERİLDİ

Öldürülen 3 kişi toprağa verilirken, soruşturmada tutuklanan şüphelilerden Mehmet Altuntaş'ın mahkemedeki ifadesi ortaya çıktı. Mehmet Altuntaş'ın, ifadesinde yaşanan tartışmada kendisini önce yengesinin bıçakladığını ve bu nedenle sağ ayağından yaralandığını, ardından aynı bıçakla yengesini, amcasını ve evdeki diğer akrabasını öldürdüğünü söyledi.

'BİRAZ BOĞUŞTUKTAN SONRA ONU DA BIÇAKLADIM'

Delilleri yok etmek için evi yaktıklarını itiraf eden Altuntaş, "Olay günü amcamın yayla evindeydik. Arazi meselesinden aramızda tartışma çıktı. Yengem hakaret ederek bıçakla üzerime geldi ve bıçağı bana sapladı. Ben de panikle elindeki bıçağı alıp, yengeme sapladım. O sırada amcam evde bulunan silahı almaya çalışınca arkasından koştum ve yakaladım. Biraz boğuştuktan sonra onu da bıçakladım. Daha sonra kardeşimin yardım çığlığını duydum. Evdeki diğer kişinin kardeşimin elini bıçakladığını görünce, kardeşimi kurtarmak için o kişiyi de bıçakladım. Yaralandığımız için tedavi için hastaneye gittik. Sonra tekrar yaylaya dönüp, arkada delil bırakmamak için evi yaktım" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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