Trabzon'da aracın tavanında dans eden şahıslara işlem başlatıldı

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde gece saatlerinde seyir halindeyken aracın tavanına çıkarak dans eden iki kişi hakkında işlem başlatıldı. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından Jandarma ekipleri harekete geçti.

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde gece saatlerinde seyir halindeyken aracın tavanına çıkarak dans esen şahıslar hakkında işlem başlatıldı.

Karadeniz Sahil Yolu'nun Trabzon-Giresun istikametinde gitmekte olan bir otomobilin içerisinde iki kişi, karayolu üzerinde seyir halinde iken aracın tavanına çıkılarak trafik güvenliğini tehlikeye düşürecek hareketler yaptı. Seyir halindeki bir başka otomobilden çekilen görüntülerin sosyal medyaya yüklenmesinin ardından Trabzon İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlar Mücadele Şube Müdürlüğü sanal devriye ekipleri harekete geçti. Görüntülerin tespit edilmesinin ardından adli makamlarca trafik güvenliği tehlikeye sokma suçundan işlem başlatıldı. - TRABZON