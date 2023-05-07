Trabzon'da aracın altına sıkışan kediyi itfaiye kurtardı
Güncel Haberler
Trabzon'da bir aracın altına sıkışan kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Trabzon'da bir aracın altına sıkışan kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Ortahisar ilçesine bağlı Kaymaklı Mahallesi'nde bir kedinin aracın altına sıkıştığını fark eden vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbarı alan Trabzon Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Ortahisar İtfaiye Grup Amirliği personeli, mahalleye gitti.
İtfaiye ekipleri, kediyi sıkıştığı yerden kurtararak Ortahisar Belediyesine ait Küçük Dostlar Kliniğine teslim etti.
Kaynak: AA / Duygu Avunduk - Güncel