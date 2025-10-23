Trabzon'da Apartmanda Yangın: 1 Yaralı

TRABZON'da 8 katlı apartmanın 3'üncü katında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Evindeki yangını söndürmeye çalışırken el ve kolunda yanıklar oluşan Levent B., hastanede tedaviye alındı.

Kentte saat 10.30 sıralarında 3 Nolu Erdoğdu Mahallesi'nde Selinkent Sitesi içerisinde 8 katlı apartmanının 3'üncü katındaki Levent B.'ye ait dairede bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangın, kısa sürede büyüyerek diğer odalar ile apartmanın üst katındaki evlere sıçradı. Dumanları fark eden çevredekiler itfaiyeye haber verirken, Levent B., alevlere müdahale etmeye çalıştı. El ve kolunda yanıklar oluşan Levent B., alevleri söndüremeyince yanındaki 3 yaşındaki çocuğuyla evden dışarı çıktı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, müdahale ettiği yangını kısa sürede söndürdü. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Levent B., Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesi'ne kaldırıldı. Apartmandaki 3 dairede zarara neden olan yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.