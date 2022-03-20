Trabzon'da apartman boşluğuna düşen engelli kişi kurtarıldı
AA - Duygu Avunduk - Güncel
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Trabzon'un Akçaabat ilçesinde bir apartmanın havalandırma boşluğuna düşen kişi, ekipler tarafından kurtarıldı.
AKÇAABAT, TRABZON (AA) - Trabzon'un Akçaabat ilçesinde bir apartmanın havalandırma boşluğuna düşen kişi, ekipler tarafından kurtarıldı.
İlçenin Yıldızlı Mahallesi'nde zihinsel engelli C.T. (31), bir apartmanın yaklaşık 3 metre yüksekliğindeki havalandırma boşluğuna düştü.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Trabzon Büyükşehir Belediyesine bağlı Akçaabat İtfaiye Grup Amirliği personeli ve sağlık ekibi, seyyar merdiven yardımıyla havalandırma boşluğuna inerek C.T'yi kurtardı.
Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan C.T'nin durumunun iyi olduğu bildirildi.