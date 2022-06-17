Trabzon'da anestezi teknikeri kadın ameliyathanede ölü bulundu - Haberler

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Trabzon'da anestezi teknikeri kadın ameliyathanede ölü bulundu

AA - Tuğba Yardımcı - Güncel
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Trabzon'da anestezi teknikeri kadın ameliyathanede ölü bulundu

Trabzon'da anestezi teknikeri kadın, ameliyathanede ölü bulundu.

Trabzon'da anestezi teknikeri kadın, ameliyathanede ölü bulundu.

Akçaabat ilçesindeki özel hastanede anestezi teknikeri Büşranur Muhcu (27), mesai arkadaşları tarafından ameliyathanede hareketsiz bulundu.

Hastanede nöbette olan Muhcu'nun hayatını kaybettiği belirlendi.

Genç kadının cenazesi, ölüm nedeninin belirlenmesi için Trabzon Adli Tıp Kurumuna sevk edildi.

AA / Tuğba Yardımcı - Güncel

Akçaabat Trabzon Güncel Haberler

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