Trabzon'da anasınıfı öğrencilerine yönelik şenlik düzenlendi

Trabzon'da anasınıfı öğrencilerine yönelik şenlik düzenlendi
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Trabzon'un Of ilçesinde anasınıfı öğrencileri şenlikte bir araya geldi.

Trabzon'un Of ilçesinde anasınıfı öğrencileri şenlikte bir araya geldi.

"Ellerim Küçük Hayallerim Büyük" projesi kapsamında, Şehit Hüsnü Uyan Anaokulu öncülüğünde düzenlenen etkinliğe ilçedeki anasınıflarının öğrencileri katıldı.

Hacı Mehmet Bahattin Ulusoy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bando takımı Hükümet Konağı önünde yürüyüşle başlayan etkinlik, Şehit Hüsnü Uyan Anaokulu'nda sona erdi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü İdris Kabahasanoğlu, etkinliğin önemini belirterek, "Geleceğimizin teminatı yavrularımızla vatandaşlarımızın sevgi gösterileri ile şehir turu yaptık. Öğrencilerimizin mutluluğu, bizim mutluluğumuzdur. Onlar mutluysa biz de mutluyuz." dedi.

Çocuklar, çalışmalarının da sergilendiği etkinlikte keyifli vakit geçirdi.

Kabahasanoğlu, daha sonra Ali Yeşilyurt İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerince düzenlenen "Yabancı Diller Şöleni"ne katıldı.

Kaynak: AA / İzzet Keleş - Güncel
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