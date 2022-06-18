Trabzon'da ameliyathanede ölü bulunan anestezi teknikerinin cenazesi defnedildi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Trabzon'da ameliyathanede ölü bulunan anestezi teknikerinin cenazesi defnedildi

AA - Seyit Ahmet Eksik - Güncel
 - Güncelleme:
Trabzon'da ameliyathanede ölü bulunan anestezi teknikerinin cenazesi defnedildi

Trabzon'da görev yaptığı hastanenin ameliyathanesinde ölü bulunan anestezi teknikerinin cenazesi toprağa verildi.

Trabzon'da görev yaptığı hastanenin ameliyathanesinde ölü bulunan anestezi teknikerinin cenazesi toprağa verildi.

Akçaabat ilçesinde görev yaptığı özel hastanenin ameliyathanesinde dün ölü bulunan anestezi teknikeri Büşranur Muhcu'nun (27) cenazesi, Trabzon Adli Tıp Kurumundaki otopsinin ardından ailesi tarafından teslim alındı.

Muhcu'nun cenazesi, Ortahisar ilçesi Uğurlu Mahallesi'ndeki Mezarlık Camisi'nde öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından, aynı bölgedeki mezarlıkta defnedildi.

Cenaze namazına, Muhcu'nun ailesi, yakınları ve meslektaşları katıldı.

AA / Seyit Ahmet Eksik - Güncel

Akçaabat Trabzon Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title