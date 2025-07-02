Trabzon'da Amca ve Yeğen Arasında Silahlı Tartışma: Bir Yaralı

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Trabzon'un Akçaabat ilçesinde, M.B. adlı bir kişi, amcası N.B.'yi tabancayla yaraladı. Olayın ardından N.B. hastaneye kaldırılırken, M.B. gözaltına alındı.

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde bir kişi amcasını tabancayla ateş ederek yaraladı.

İlçeye bağlı Demirkapı Mahallesi'nde M.B. ile amcası N.B. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine M.B, tabancayla ateş ederek amcasını yaraladı.

İhbar üzerine bölgeye, jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan N.B, olay yerinde yapılan müdahalenin ardından kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.

Olayın ardından gözaltına alınan zanlı M.B'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Seyit Ahmet Eksik - Güncel
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