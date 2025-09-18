Trabzon'da Alışveriş Merkezinde Yangın: Dron İle Havadan Görüntülendi

1) YANAN AVM DRON İLE GÖRÜNTÜLENDİ

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde, hırdavat ve yapı malzemeleri satışı yapılan alışveriş merkezinde çıkan ve soğutma çalışmaları sırasında alevlerin yeniden canlanmasıyla başlayan yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor. Yoğun dumanların yükseldiği işyeri dron ile havadan görüntülenirken, ara sıra patlama sesleri de duyulan yangın söndürme çalışmalarında Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nden 15 araç ve 55 personel yer alıyor.

Yangın bölgesine gelerek incelemelerde bulunan Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, "İl ve ilçemize geçmiş olsun. Büyükşehir ve Akçaabat Belediyesi olarak su takviyesi ve gerekli yangın müdahalesini gerçekleştiriyorlar. Gece saatlerinden beri buradaki müdahale devam ediyor. Özellikle binanın içerisinde bulunan malzemelerin ısıya bağlı yanmasından kaynaklı devam eden yangında alevlerle mücadele ediliyor. Kısmen kontrol altına alınmış olan yangınında soğutma çalışmaları ve ilerleyen süreç ilerleyen zamanda ne gösterir bilemiyoruz. Yangın daha üst katlara çıkmamış. Bodrum ve birinci katta soğutma çalışması yapıyorlar. İnşallah üst katlara ulaşmadan işi çözmüş olacaklar. Yangının çıkış sebebi ile ilgili netice yok ama ekiplerimiz elektrik kontağından çıktığını, jeneratörle ilgili bir şeyden bahsediyorlar. İnşallah daha büyük bir sonuç meydana gelmeden iş çözülmüş olurö dedi.