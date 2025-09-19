Haberler

Trabzon'da Alışveriş Merkezinde Yangın: 15 Saatte Söndürüldü

Trabzon'un Akçaabat ilçesindeki bir alışveriş merkezinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 15 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangın sonrası oluşan hasar görüntülendi ve çıkış nedeni araştırılıyor.

1) TRABZON'DA YANAN ALIŞVERİŞ MERKEZİNDEKİ HASAR GÖRÜNTÜLENDİ

TRABZON'un Akçaabat ilçesinde hırdavat ve yapı malzemeleri satışı yapılan alışveriş merkezinde çıkan ve 15 saat sonra söndürülen yangının neden olduğu hasar görüntülendi.

Söğütlü Mahallesi Menderes Caddesi'ndeki hırdavat ve yapı malzemeleri satılan alışveriş merkezinin depo kısmında, dün sabah saatlerinde yangın çıktı. İhbarla bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yoğun dumanın yükseldiği yangın, ekiplerin müdahalesiyle 15 saat sonra söndürüldü. 6 bin 500 metrekarelik 6 katlı alışveriş merkezinin büyük bir kısmı yanarken, oluşan hasar görüntülendi. Yangının çıkış nedeni araştırılırken, Akçaabat Cumhuriyet Savcılığı'nca çok yönlü soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
