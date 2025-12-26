Haberler

Trabzon'da 8 kişinin yaralandığı bıçaklı kavgaya ilişkin 10 tutuklama

Güncelleme:
Trabzon İskenderpaşa Mahallesi'nde alacak meselesi yüzünden çıkan bıçaklı kavgada 1'i ağır 8 kişi yaralandı. Olayla ilgili gözaltına alınan 17 kişiden 10'u tutuklandı.

TRABZON'da alacak meselesi nedeniyle iki aile arasında çıkan ve 1'i ağır, 8 kişinin yaralandığı bıçaklı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 17 şüpheliden 10'u tutuklandı.

Olay, 22 Aralık'ta İskenderpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Ağrı'dan geldikleri kentte çalışan iki ailenin bireyleri arasında alacak meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Taraflar birbirlerine tekme, tokat ve yumruklarla saldırdı. Kavgada H.G. (18), Y.O. (26), Ö.O. (19), Y.O. (44), S.M.G. (31), E.O. (27), A.A.G. (28) ve E.G. (39) yaralandı. İhbarla bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, kentteki farklı hastanelere kaldırıldı. Tedavisi süren yaralılardan H.G.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

10 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, çevredeki güvenlik kameralarını da inceleyen polis ekipleri tarafından 17 kişi, gözaltına alındı. Emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 10'u çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklandı, 4'ü adli kontrol şartıyla, 3'ü ise ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

