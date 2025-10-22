Haberler

Trabzon'da Aile İçi Tartışma Kanla Bitti

Trabzon'da Aile İçi Tartışma Kanla Bitti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trabzon'da bir adam, evde tartıştığı eşi ve kızını tabancayla yaraladı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, şüpheli gözaltına alındı.

TRABZON'da evde tartıştığı eşi H.H. (52) ile kızı İ.H.'yi (22) tabancayla vurarak yaralayan E.H. (62) gözaltına alındı.

Olay, saat 03.00 sıralarında Bahçecik Mahallesi Yeni Cami Sokak'taki bir apartmanda meydana geldi. Apartman dairesinde yaşayan E.H., evde bilinmeyen nedenle tartıştığı eşi H.H. ve üniversitede öğrenim gören kızı İ.H.'ye iddiaya göre tabancayla ateş etti. Karın ve ayak bölgelerinden yaralanan anne ve kızı kanlar içinde kaldı. Silah seslerini duyan komşularının ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Ameliyata alınan anne ile kızının hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi. Şüpheli H.H. de polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
İzmir'de korkutan patlama! 2 katlı bina yıkıldı, yaralılar var

İzmir'de patlama! Bina yıkıldı, yaralılar var
Fatih Erbakan ve Ali Babacan, asgari ücret için rakam önerdi

Asgari ücret için hükümete rakam önerdiler
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye'yi terk ettiğine bin pişman: Olmuyor, dönmek istiyorum

Türkiye'yi terk ettiğine bin pişman: Olmuyor, dönmek istiyorum
AK Parti mi CHP mi? İşte Marmara Bölgesi'nde yapılan anketin sonucu

AK Parti mi CHP mi? İşte Marmara Bölgesi'nde yapılan anketin sonucu
Vatandaş paylaştığı video ile yetkililere seslendi: İlimizin kurtuluşu olabilir

Paylaştığı video ile yetkililere seslendi: Kurtuluşumuz olabilir
Fenerbahçe'de Fred dönemi kapandı

Fenerbahçe'de Fred dönemi kapandı
Türkiye'yi terk ettiğine bin pişman: Olmuyor, dönmek istiyorum

Türkiye'yi terk ettiğine bin pişman: Olmuyor, dönmek istiyorum
41 yıllık saat devi iflas koruma başvurusunda bulundu

Rekabeti kaybetti! 41 yıllık saat devi iflasın eşiğinde
Acun Ilıcalı'nın Hull City'si uçuşa geçti

Sahibi olduğu takım uçuşa geçti, durdurulamıyor
E-Devlet'te yeni dönem! Hizmeti duyan platforma akın ediyor

E-Devlet'te yeni dönem! Hizmeti duyan platforma akın ediyor
Kızarmış tavuktaki büyük tehlike

Uzmanlar uyardı: Evinize sokmayın
İsrail TV'sinde Türkiye'ye açık tehdit: Türk askeri Gazze'ye girerse...

İsrail TV'sinde Türkiye'ye açık tehdit: Türk askeri Gazze'ye girerse...
En mutlu günleri zehir oldu! Dev avize gelinin üzerine düştü

En mutlu günleri zehir oldu! Dev avize gelinin üzerine düştü
Rakam inanılmaz: 1 ayda altından kazandığı paraya bakın

Rakam inanılmaz: 1 ayda altından kazandığı paraya bakın
Bagaj yüklerken milyonların gönlünü kazandı

Bagaj yüklerken gönülleri kazandı! Cilveli rampacı artık bir fenomen
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.