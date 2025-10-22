Trabzon'da Aile İçi Silahlı Saldırı: Zanlı Tutuklandı
Trabzon'un Bahçecik Mahallesi'nde eşi ve kızını tabancayla yaralayan E.H. tutuklandı. Olay sonrası yaralanan anne ve kızın hastanedeki tedavisi devam ediyor.
Trabzon'da eşi ve kızını tabancayla ateş ederek yaralayan kişi tutuklandı.
Bahçecik Mahallesi'nde dün gece eşi H.H. (53) ile kızı H.İ.H.'yi (23) tabancayla ateş ederek yaraladığı gerekçesiyle gözaltına alınan E.H.'nin (57), emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Trabzon Adliyesi'ne sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Olayda yaralanan anne ve kızın tedavisi ise Ortahisar ilçesindeki hastanelerde devam ediyor.
Kaynak: AA / Seyit Ahmet Eksik - Güncel