Trabzon'da "Aile Çalıştayı" düzenlendi

Trabzon'da Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğünce, sosyal sorunların tespiti, çözümü, ailenin korunması, güçlendirilmesi ve sosyal refahın artırılmasına yönelik çalışmalara katkıda bulunmak amacıyla "Aile Çalıştayı" gerçekleştirildi.

Kentteki bir otelin toplantı salonunda düzenlenen çalıştayda, kamu kurum ve kuruluşları ile dernekler ve koruyucu ailelerde kalanlar, bilgi ve tecrübelerini aktardı.

Çalıştayın açılışında konuşan Vali Aziz Yıldırım, ailenin bir toplum için çok önemli olduğunu, batı dünyasının aileyi bir arada tutabilmek için çalışmalar yaptığını söyledi.

Türk aile yapısının korunması ve daha da güçlendirilmesi için bu tür çalıştayların yapıldığını belirten Yıldırım, şöyle devam etti:

"Türkiye Yüzyılı gibi güçlü bir iddiayla çıktığımız yolda hedefimize ulaşmak için güçlü bir topluma sahip olmamız gerektiği, güçlü toplumu inşa edebilecek yapı taşlarının da güçlü ailelerden oluştuğu hepimizin malumudur. Bu yolda tüm kurum ve kuruluşlarımızın üzerlerine düşen görevleri en iyi şekilde yerine getirme niyet, azim ve kararlılığı içinde olduğunu biliyorum. Kuşkusuz tüm kurumlarımız imkan ve kabiliyetleri ölçüsünde güçlü Türk aile yapısını korumaya ve daha da güçlendirmeye yönelik sürekli bir gayret içerisinde çalışıyorlar. Bu aynı zamanda anayasal bir görevdir kurumlar için."

Vali Yıldırım, çalıştayda alanında uzman seçkin isimlerin, özgün fikir ve önerileriyle Türk aile yapısının daha da güçlenmesi için karar mekanizmalarına ışık tutacağını ifade etti.

Çalıştaydan güzel neticeler alınacağını vurgulayan Yıldırım, şunları kaydetti:

"Çalıştaya katılan 21 kamu kurum ve kuruluşu, üniversitelerimiz, sivil toplum kuruluşlarımız ve çalıştay konusu olarak belirlenen başlıkların çeşitliliği birlikte değerlendirildiğinde Türk aile yapısının tüm yönlerinin irdeleneceği, mevcut durumun, sorunların ve çözüm önerilerinin toplumun her kesiminin fikirlerine, görüşlerine ve önerilerine yer verilerek değerlendirileceği anlaşılmakta. Bu kurumsal zenginlik daha sağlıklı tespitler yapılarak amaca çok daha doğru ve hızlı katkılar sağlayacaktır. Ben şehrimiz adına mutlu ve heyecanlıyım. Güzel katkılar verileceğine, güzel neticeler alınacağına gönülden inanıyorum."

Bir gün sürecek çalıştayda "Aile, Eşitlik ve Adalet", "Aile, Sosyal Kalkınma ve Refah", "Aile, Hayat Boyu Gelişim ve Öğrenme", "Aile, Çevre ve İklim", "Aile, Teknoloji ve Dijitalleşme", "Aile Odaklı Sosyal Hizmetler", "Aile ve Sağlık" ile "Aile ve Sivil Toplum Kuruluşları" gibi konulara değinilecek.