Trabzon'da "Ahilik Haftası" törenle kutlandı

Trabzon'da 36'ncı Ahilik Haftası kutlamaları kapsamında ilin ahisi, kalfası ve çırağına ödülleri verildi.

Trabzon Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğince (TESOB) Büyükşehir Belediyesi Kanuni Mehteran Takımı eşliğinde esnaf ve sanatkarların katılımıyla Uzun Sokak'tan 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı'na kadar kortej yürüyüşü gerçekleştirildi.

Burada düzenlenen törende Atatürk Anıtı'na çelenk sunan TESOB Başkanı Metin Kara, ahilik hakkında bilgi verdi.

Ahinin kelime olarak kardeş, arkadaş, yaren, dost ve yiğit anlamına geldiğini belirten Kara, "Ahilik hem sosyal hem de kültürel yapılara ait bir terim olarak birbirini seven, birbirine saygı duyan, yardım eden, hatırı gözeten, yoksulu barındıran, işi kutsal ibadet sayan bir anlayıştır." dedi.

Vali Aziz Yıldırım, Trabzon'da yılın ahisi seçilen Osman Özcan'a, kalfası seçilen Gökmen Şahin ve çırağı seçilen Bayram Kaplan'a plaket ile belgelerini verdi.

Şet kuşatma töreninin ardından konuşan Vali Yıldırım, ahiliğin sadece bir teşkilat olmadığına işaret ederek, şunları söyledi:

"Ahilik, esnafın, ticaret erbabının kendisini disipline etmesi ve kendi kendini yönetmesi anlamına geliyor. Sadece şet kuşandıktan sonra, dükkanını açtıktan sonra her şey bitmiyor. Bundan sonra da devam ediyor. Eğer başta yaptıkları yemine ve duaya aykırı davranan olursa pabuçları dama atılıyor. Şet kuşatma törenini gerçekleştirerek bize o günleri çok güzel anlattılar. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."

Mehteran takımının konser verdiği tören, İl Müftüsü Selami Aydın'ın dua etmesiyle sona erdi.

Tören sonunda Vali Yıldırım ve TESOB Başkanı Kara, katılımcılara ahi pilavı ikram etti.

Törene, Ortahisar Kaymakamı Gürkan Demirkale, Trabzon Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Gürkan Üçüncü, kamu kurumlarının müdürleri, esnaf ve sanatkarlar ile öğrenciler katıldı.