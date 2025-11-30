Trabzon'da Ağaç Budama ve Çiçek Dikim Çalışmaları Devam Ediyor

Trabzon Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekiplerince ağaç budama ve örtü temizliği gerçekleştirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, yılbaşından bu yana 1 milyon 265 bin 860 çiçek, 870 ağaç ve 14 bin 871 çalı dikildiği belirtildi.

Ekipler, kış öncesinde ağaç budama ve örtü temizliği kapsamında çim biçme, temizlik, boyama, sulama ve onarım çalışmaları gerçekleştirdi.

Açıklamada, estetik çalışmaların mevsim ayrımı olmaksızın devam edeceği kaydedildi.