Haberler

Trabzon'da Ağaç Budama ve Çiçek Dikim Çalışmaları Devam Ediyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trabzon Büyükşehir Belediyesi, yılbaşından bu yana 1 milyon 265 bin 860 çiçek ile 870 ağaç ve 14 bin 871 çalı dikti. Ekipler, kış öncesinde ağaç budama ve örtü temizliği çalışmalarına da hız verdi.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekiplerince ağaç budama ve örtü temizliği gerçekleştirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, yılbaşından bu yana 1 milyon 265 bin 860 çiçek, 870 ağaç ve 14 bin 871 çalı dikildiği belirtildi.

Ekipler, kış öncesinde ağaç budama ve örtü temizliği kapsamında çim biçme, temizlik, boyama, sulama ve onarım çalışmaları gerçekleştirdi.

Açıklamada, estetik çalışmaların mevsim ayrımı olmaksızın devam edeceği kaydedildi.

Kaynak: AA / Hatice Diler - Güncel
Netanyahu, İsrail Cumhurbaşkanı'ndan resmen af talep etti

Netanyahu, Cumhurbaşkanı'ndan resmen affını istedi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Meksika'da bar katliamı! 7 kişi hayatını kaybetti

Ülkeyi ayağa kaldıran bar katliamı! Ortalık resmen kan gölüne döndü
Tuzla'da feci kaza: Genç doktor hayatını kaybetti

Otomobil gişelere saplandı: Genç doktor feci şekilde can verdi
Kütahya'da 4 büyüklüğünde deprem

Kütahya'da korkutan deprem! Çevre illerde de büyük panik yaşandı
Kasırganın vurduğu ülkede olağanüstü hal ilan edildi! Ölü sayısı 159'a yükseldi

Ülke felaketi yaşıyor! Olağanüstü hal ilan edildi, ölü sayısı artıyor
Meksika'da bar katliamı! 7 kişi hayatını kaybetti

Ülkeyi ayağa kaldıran bar katliamı! Ortalık resmen kan gölüne döndü
Genç kadın misafir olarak kaldığı evde ölü bulundu

Genç kadın misafir olarak kaldığı evde ölü bulundu
Otomobilin çarptığı yaşlı adam havada takla atıp 24 metre savruldu

Otomobilin çarptığı yaşlı adam havada takla atıp 24 metre savruldu
Berberde kan gövdeyi götürdü! Yaralanan 7 kişiden 1'i hayatını kaybetti

Berberde kan gövdeyi götürdü! Yaralılardan biri kurtarılamadı
Hesabına servet geldi, gören banka çalışanları bile kendinden geçti

Hesabına servet geldi, gören banka çalışanları bile kendinden geçti
Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı hayranından gelen ilginç teklifi açıkladı: 1 dakika için 100 bin TL

Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı hayranından gelen ilginç teklifi açıkladı
Papa 14. Leo'nun İznik ayini MHP'yi kızdırdı! Çok sert tepki

Papa 14. Leo'nun İznik ayini MHP'yi kızdırdı! Çok sert tepki
İki uçak havada çarpıştı

İki uçak havada çarpışıp ormana düştü
Zelenski canlı yayındayken bomba alarmı verildi! Korku içinde binayı boşalttılar

Canlı yayında büyük panik! Alarm verilince apar topar binadan kaçtılar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.