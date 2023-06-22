Trabzon'da Afetlere Karşı Dirençlilik Zirvesi Düzenlendi

Trabzon'da, Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Orta Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı (UCLG-MEWA) ile Trabzon Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde "Afetlere Karşı Dirençlilik Zirvesi" organize edildi.

Büyükşehir Belediye Başkanı ve UCLG-MEWA Eş Başkanı Murat Zorluoğlu, Ortahisar ilçesindeki bir otelde düzenlenen zirvenin açılış bölümünde, toplantının ana temasının kent dirençliliği olarak belirlenmesinin, yakın zamanda deprem yaşanan Türkiye için önemli olduğunu söyledi.

Kentleşme oranının hızla artmasının şehirlerde altyapıdan üstyapıya, ulaşımdan çevreye, kültürden sağlığa birçok sorunu ortaya çıkardığını belirten Zorluoğlu, "Bu sorunlar deprem, sel, taşkın, orman yangını gibi tabi afetlerden kaynaklandığı gibi, insan kaynaklı faktörlerden veya küresel salgın hastalıklardan dolayı da ortaya çıkabiliyor ve yerel, ulusal hatta küresel krizlere yol açabiliyor. İşte en son yaşadığımız pandemi küresel, 11 ilimizde yaşadığımız deprem de bölgesel ve ulusal düzeyde krizin somut örnekleridir." dedi.

Zorluoğlu, yaşanabilecek tehlikelere, afetlere karşı hazırlıklı olmanın, dirençli kent kavramını öne çıkardığına dikkati çekerek, şu değerlendirmede bulundu:

"Kentsel dirence sahip şehirler, bu neviden sorunlara, tehditlere ve afetlere karşı rasyonel yöntemlerle etkili çözümler üretebiliyor. Dirençli şehirler oluşturmada birçok faktör bulunmakla birlikte, burada vurgulanması gereken en önemli hususlardan biri kanaatimce tüm tarafları içine alan çok paydaşlı bir işbirliği modelidir. Kentlerin direncinin artırılmasında bir başka önemli faktör de hiç şüphesiz uluslararası işbirliğinden, uluslararası uzmanlık ve birikimden yararlanmaktadır. İşte bu toplantımızın kentsel dirençlilik konusunda uluslararası birikimin aktarılması, iyi uygulamaların öne çıkarılması ve birbirimizden öğrenme bakımından çok değerli olduğunu düşünüyorum."

UCLG-MEWA Genel Sekreteri Mehmet Duman ise 6 Şubat'ta yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremlere işaret ederek, şunları kaydetti:

"Bu acı hadise bizlere, forumumuzun teması olarak da belirlenen dirençlilik kavramının önemini bir kez daha hatırlattı. Hem bölgemizde hem dünyada meydana gelen afetler ve yıkıcı sonuçları, afet yönetişimi ve kentsel dirençlilik konularında anlayış değişikliğinin gerekli hale geldiğini bize göstermektedir. Yerleşmesi gereken bu yeni anlayışın, çok düzeyli afet yönetişimine yerel yönetimlerin dahil edilmesi ve şehirlerin dirençlilik kapasitesinin artırılması şeklinde kentlerimizi doğrudan ilgilendiren boyutları var."

Açılış konuşmalarının ardından organize edilen "Üst Düzey Diyalog: Dirençlilik" konulu panelde katılımcılarla görüş alışverişinde bulunuldu.

İki gün sürecek zirveye, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Uğur Atalay, Girne Belediye Başkanı ve UCLG-MEWA Eş Başkanı Murat Şenkul, Ürdün Ajloun Belediye Başkanı Hamzeh Zghoul, Jounieh Belediye Başkanı ve UCLG-MEWA Eş Başkanı Juan Hobeıch ve diğer ilgililer katıldı.